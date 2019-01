Feinte de frappe du pied droit, frappe enroulée du pied gauche (en pleine lucarne) et célébration avec la fameuse danse Fimbu. La spéciale Paul-José Mpoku a encore frappé. En match amical, cette fois, face au Borussia Mönchengladbach, le 11 janvier dernier (victoire 2-0).

Le passage à 2019 n’a donc pas eu d’impact sur le médian liégeois de 26 ans. Il n’a pas changé. Dans sa personnalité et dans ses qualités principales, tout du moins. Car depuis le début de la saison, Polo semble plus mature, plus complet, plus régulier. À l’image du Standard, qui redémarrre le championnat en recevant Courtrai ce samedi soir (18 h). Un match que les Liégeois ne veulent pas rater. Parole de capitaine.

Polo, le Standard reste sur trois victoires de rang, fin 2018. Cela faisait longtemps que vous attendiez ça.

(...)