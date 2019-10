Ancien attaquant du Club, Oulare n’a jamais battu les Blauw en Zwart. Il a très envie de jouer même s’il manque de rythme. envoyé spécial en allemagne maxime jacques

Deux matchs, deux montées au jeu et pas la moindre douleur. Obbi Oulare a quitté Francfort avec un sentiment personnel positif, malgré la défaite des Rouches. "On encaisse deux buts sur phase arrêtée et c’est dommage de ne pas prendre un point. Il nous a manqué un peu de réalisme", résumait le grand attaquant des Rouches. Qui va retrouver son ancien club, le Club Bruges, ce dimanche.

Obbi, vous enchaînez les déplacements compliqués.

(...)