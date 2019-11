Obbi Oulare se sent de mieux en mieux. Après son but contre Waasland-Beveren, il espère pouvoir enchaîner et être épargné par les blessures.

Obbi, voyez-vous ce premier but en onze mois comme un déclic ?

"Être revenu dans le groupe et pouvoir aider l’équipe était déjà un déclic en tant que tel parce que cela m’a donné confiance. J’ai réalisé que tout le monde croyait en moi. Maintenant, c’est sûr que ce but va m’aider, d’autant que j’ai pu assurer la victoire de l’équipe en marquant."

(...)