Double buteur ce samedi à Namur, l'attaquant des Rouches voit grand pour la saison à venir.





"On a essayé de mettre en place ce qu'on a travaillé les derniers jours, que ce soit offensivement ou défensivement", revenait brièvement Obbi Oulare. "On l'a fait de manière très sérieuse et les joueurs ont bien mis en pratique ce que le staff attendait."

Du reste, il aborde sa situation personnelle entre Euro U21 manqué et une préparation estivale qu'il peut finalement suivre entièrement pour la première fois en quatre ans.

(...)