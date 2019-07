Nicolas Gavory se livre et évoque son parcours atypique.

Formé à Auxerre dès ses 13 ans où il n’a pas hésité à rompre son contrat après être passé pro à 18 ans pour redescendre en National à Béziers et remonter les échelons petit à petit via Clermont Foot (Ligue 2) et Utrecht, le nouveau latéral gauche des Rouches, Nicolas Gavory, a une trajectoire des plus atypiques qu’il nous explique.

Nicolas, quand ont été établis les premiers contacts ?

"Il y a trois semaines, Benjamin Nicaise, qui me suivait depuis ma période à Clermont Foot, m’a appelé pour me dire que mon profil intéressait le Standard. J’étais très content d’être contacté par l’un des plus grands clubs belges."

(...)