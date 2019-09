Six ans qu’ils attendaient cela. Ce jeudi, les fans portugais du Vitoria Guimarães vont à nouveau goûter aux joies de la Coupe d’Europe. La dernière fois que le club avait accédé à la phase de poules de l’Europa League, c’était lors de la saison 2013-2014 avec une victoire et deux nuls pour une troisième place éliminatoire derrière le Bétis Séville et Lyon mais devant Rijeka.

"Cela faisait un bail. C’est pourquoi les supporters répondent présents en masse. Nous avons déjà vendu énormément d’abonnements pour les trois matchs à domicile. Le prestige des adversaires comme Arsenal, le Standard et Francfort contribue également à l’engouement des fans", nous précise Neno, représentant du Vitoria Guimarães à l’international.

