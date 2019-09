Je suis un défenseur français de 29 ans qui a joué dans neuf clubs différents, dont le Lierse (en 2014 - 10 matchs joués), durant ma carrière et j’ai permis aux supporters du Standard de s’offrir leurs premiers frissons européens de la saison. Qui suis-je ?

Réponse : Florent Hanin. On ne va pas accabler le capitaine du Vitoria Guimaraes, auteur du premier but de la rencontre des Rouches en Europa League. On va plutôt lui dire merci.

(...)