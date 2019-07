À 36 ans et après plus de 400 matchs disputés dans notre Pro League et 137 buts inscrits, Mbaye Leye a rangé les crampons en mai dernier pour, quelques semaines plus tard, accepter le défi lancé par le Standard : devenir adjoint de Michel Preud’homme. Le sympathique Sénégalais explique ce choix.

Mbaye, comment se passe le début de votre deuxième carrière ?

"Très bien. J’ai la chance de commencer dans un staff que je connais pour l’avoir eu à Gand, donc pour l’adaptation, ça va plus vite. Dans le staff médical, je connais quasiment tout le monde puisqu’ils étaient là quand je jouais au club (2010-2012). Pour ce qui est des joueurs, pour la plupart, j’ai joué avec ou contre eux, pour les autres, j’apprends à les connaître."

