Dans le même temps qu’Anderlecht au Parc Astrid, le Standard aussi avait ouvert son entraînement de mercredi matin à ses supporters, à l’Académie Robert Louis-Dreyfus. Un bon millier de fans rouches s’est déplacé avec enthousiasme, sous un beau soleil (même si quelques minigouttes de pluie - pas désagréables vu la chaleur des derniers jours - sont apparues vers 11 h). Certains faisaient déjà la file vers 9 heures, maillots sur le dos.

Si le bloc tribune du terrain P3 était trop petit pour accueillir tout le monde et débordait de partout, les fans présents ont passé un bon moment. Durant plus de deux heures, 30 Rouches, sans Fai (malade) mais avec Oulare et Avenatti, qui faisaient leur grand retour à l’entraînement collectif (même si l’Urugayen n’a pas participé à tous les exercices), ont enchaîné les ateliers.

(...)