Vu le climat assez tendu lors d'Antwerp-Standard vendredi dernier, l'aspect sportif était passé quelque peu au second plan. Cartes, possession, duels, etc., retour chiffré sur une rencontre plus que physique.

Les statistiques suivantes rendent compte que peu de choses séparaient au final les deux équipes, faisant écho aux propos de Michel Preud'homme. "C’est décevant car, vu le travail de l’équipe, on aurait mérité un point", regrettait le coach liégeois au sortir de la rencontre.