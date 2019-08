Ils auraient dû reprendre leur saison lundi soir, sur la pelouse de l’Union saint-gilloise. Mais la rencontre a été reportée à jeudi prochain. Le premier rendez-vous de la saison des U21 liégeois attendra donc encore un peu. Une première rencontre qui sera déjà un moment important, puisqu’il s’agira d’appliquer, lors d’un match officiel, les principes travaillés durant la préparation et qui sont ceux de l’école des jeunes du Standard depuis un an. Ces principes, quels sont-ils ? "Notre travail au quotidien s’articule autour de deux axes", explique Joost Hendrickx, le nouveau coordinateur U18-U21 du Standard. "En perte de balle, on va chercher la pression très, très haute. On met même la pression sur les défenseurs centraux et le gardien adverse, c’est très caractérisé. Et en possession de balle, on veut construire de l’arrière, avoir la possession du ballon et toujours rechercher la profondeur."

Des principes fondamentaux qui se veulent reconnaissables. "Le but est de créer une identité de jeu", continue Hendrickx. "Quand quelqu’un voit jouer une de nos équipes de jeunes, que ce soit U15 ou U21, on veut vraiment qu’il se dise : (...)