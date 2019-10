Les parents de Dimitri Lavalée étaient à Paris ce jeudi lors de grands débuts de leur fils sous la vareuse du Standard.

Le destin est ainsi fait. Après 16 années à arpenter les terrains de Belgique, de France et des Pays-Bas pour suivre son fils Dimitri (22 ans), Patrick Lavalée n’a pas eu l’occasion de se rendre à Francfort, ce jeudi soir, pour voir ses grands débuts sous la vareuse rouche.

"Et c’est peut-être mieux ainsi, finalement", sourit-il, en nous répondant au téléphone depuis Paris, où il passe quelques jours. "Ma compagne Joëlle est fan de Sylvie Vartan et elle venait la voir en spectacle ce jeudi. Elle avait réservé il y a six mois. Pour moi, Sylvie Vartan, c’est une torture donc je suis allé voir l’humoriste Booder en spectacle."

(...)