Standard Le Standard n'a pas cherché d'excuse à la défaite contre Genk Louis-Paul Eggen

Dominé par Genk, le Standard n’a pas lutté à armes égales à la Luminus Arena.



"Je suis malade", lance Razvan Marin en passant devant les journalistes avant d’aller s’engouffrer bien au chaud dans le car de l’équipe. Comme le Roumain, Gojko Cimirot n’était pas non plus dans son assiette vendredi soir. Loin d’être idéal donc pour se déplacer dans l’antre de la meilleure équipe du Royaume, qui n’a pratiquement rien laissé à son adversaire. Sans les deux moteurs de l’équipe, le jeu liégeois a toussé.



D’autant que les absences d’Orlando Sa (mollet) et de Renaud Emond (ischio-jambiers), venues s’ajouter à celle de longue date d’Obbi Oularé (tibia), n’ont pas aidé et voilà Michel Preud’homme obligé de bricoler une ligne d’attaque sans avant-centre de formation.



Malgré des circonstances peu favorables, les Liégeois n’ont pas cherché d’excuse à cette défaite.



