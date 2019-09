Les Rouches se sont amusés face à une faible équipe d’Eupen. Tout va bien à Sclessin mais attention à l’excès de confiance. Si vous vouliez profiter au maximum de ce qui devrait être une des dernières journées estivales de l’année, le stade de Sclessin était sans doute un choix judicieux pour passer votre dimanche après-midi.

On vous dresse le tableau : 25 degrés au thermomètre, un ciel bleu agrémenté de quelques nuages de beau temps, 25.000 personnes qui ont mis une belle ambiance et un Standard qui a amusé la galerie. Le combiné était idéal et l’adversaire, avec tout le respect pour cette équipe d’Eupen, aussi.

(...)