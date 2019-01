À l’image de sa rencontre à l’Antwerp, le Standard de Preud’homme se démarque par son calme et sa sérénité à toute épreuve.

On serait presque prêt à le parier : il y a un an, dans un tel contexte (un Bosuil surchauffé, un match très physique et de nombreuses provocations anversoises) et avec un Ricardo Sa Pinto volcanique sur le banc, le Standard aurait terminé la rencontre à l’Antwerp avec au moins une exclusion dans ses rangs.

Mais ce vendredi, il n’en a rien été. Les Rouches ont terminé la rencontre à 11 (à l’inverse de leur adversaire) et ont même été proches d’aller chercher la victoire grâce à un ingrédient majeur : un calme à toute épreuve.

"J’avais demandé aux joueurs de rester calmes car sinon, on allait perdre les pédales et on allait se mettre en difficulté", avouait MPH après la rencontre.

(...)