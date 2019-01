Peu importe le domaine, le retour aux affaires après une interruption est un moment que tous ne négocient pas de la même manière. Depuis dix ans, ce périlleux exercice se veut globalement mitigé du côté liégeois, d’autant que deux lourdes défaites à domicile ternissent le bilan.

Cette saison marque le dixième anniversaire de l’entrée en vigueur de la réforme du championnat belge, avec comme conséquence une trêve hivernale qui intervient en plein milieu du second tour de la phase régulière, plutôt qu’à exacte mi-saison. Avec les playoffs en ligne de mire deux mois plus tard, il convient de ne plus lâcher trop de points en chemin, surtout quand on se remémore les récentes courses au finish des Liégeois pour entrer dans le Top 6.

(...)