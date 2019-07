L e début du championnat est dans trois petites semaines. Et le mot d’ordre qui se dégage est la sérénité suite à la semaine de stage que les Rouches viennent de passer à Kamen, en Allemagne. "Les conditions de travail étaient excellentes, on a partagé deux fois face à des équipes plus loin que nous dans la préparation (Sonderkyske et Oleksandria). Je suis donc satisfait du stage", indiquait Michel Preud’homme samedi soir. Le coach liégeois est également revenu sur quelques enseignements plus spécifiques du début de préparation, en toute décontraction.

1. Cop tient la forme

Déjà buteur à deux reprises face à Braine, Duje Cop a confirmé sa bonne forme face à Oleksandria en inscrivant le premier but du Standard de la tête.

(...)