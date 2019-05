En deux jours, le Standard a appris que deux de ses joueurs allaient devoir passer sur le billard. Samedi dernier, nous révélions que Zinho Vanheusden allait se faire opérer du genou gauche. Lundi, le club a confirmé l’information et le défenseur central subira l’intervention ce mercredi à Anvers.

Moins de 24 heures plus tard, le club annonçait une seconde opération, celle d’Orlando Sa, touché au tendon d’Achille. Si pour Zinho Vanheusden, il s’agissait d’une blessure fortuite, le cas d’Orlando Sa est bien plus complexe et la décision d’avoir recours à l’opération, qui engendrera une indisponibilité de cinq mois, semble avoir été prise trop tardivement.

En juillet dernier, grâce aux bons contacts entretenus avec le joueur par Olivier Renard, la direction liégeoise apprenait qu’il était dans l’ordre du possible de rapatrier Orlando Sa, vendu en février en Chine (Henan Jianye) pour 6M €, et ce, gratuitement (le club a tout de même dû payer des intermédiaires).

La direction, le staff mais aussi et surtout les supporters, se réjouissaient alors du retour de celui qui avait planté 30 buts en un an et demi sous le maillot rouche. Revenu à court de compétition, le buteur de 30 ans a dû retrouver le rythme dès son retour.

Mais ses débuts ne se passaient pas comme il l’aurait espéré, et ce, malgré un penalty provoqué pour sa première titularisation à Lokeren.