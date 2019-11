Standard Le MPH Time ne doit pas occulter les défauts: "On ne parlerait pas des buts tardifs si on transformait nos occasions" Maxime Jacques

Les Rouches n’arrivent pas à faire le break et encaissent trop dans le 4e quart d’heure.



Si le MPH Time a encore frappé à Eupen samedi soir, il ne doit pas occulter les défauts actuels du Standard. "Nous avons eu une bonne mentalité et la volonté d’aller chercher les trois points mais on ne parlerait pas de ces buts en fin de match si on avait marqué nos occasions avant", résumait Michel Preud’homme, en référence aux nombreuses occasions loupées par le Standard à 0-1.



