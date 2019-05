Une saison de football, c’est un peu comme une année scolaire : elle se termine par la remise des bulletins.

Pour le Standard, l’objectif européen a été atteint, avec la troisième place acquise sur la pelouse de Genk, dimanche soir.

Et individuellement ? Nous avons compilé les cotes des Standardmen dans La DH pour faire les moyennes de leurs cotations. Et sans surprise, les deux joueurs les plus réguliers se nomment Guillermo Ochoa (6,5 de moyenne) et Razvan Marin (6,4 de moyenne).

Le portier mexicain a été précieux toute la saison et a encore été décisif sur la pelouse de la Luminus Arena, dimanche, pour offrir l’Europa League au Standard. Quant au Roumain, il a été brillant durant toute la saison, et principalement durant les PO1 (5 buts, 3 assists).

Derrière ces deux patrons, on retrouve… Uche Agbo, prêté au Rayo Vallecano en janvier (6,3 de moyenne) mais qui avait rendu de fiers services avant son départ. Puis on retrouve un trio composé de Carcela, Mpoku et Vanheusden (6,2). Ce qui tend à rappeler que même si leurs playoffs ont été plus compliqués, Carcela et Mpoku ont eu une réelle influence sur les bonnes performances du Standard cette saison, en phase classique principalement.

Enfin, Moussa Djenepo et… Christian Luyindama, parti en prêt à Galatasaray en janvier, complètent le classement des joueurs qui ont obtenu plus que 6 points de moyenne sur la saison.

(...)