Lothar D’Hondt n’a que 25 ans. Mais il se souviendra longtemps de ce dimanche 3 novembre 2019. D’abord, parce que le natif d’Evergem et formé à l’Académie des arbitres de… La Gantoise (ce qui pose, forcément, question…) a arbitré pour la première fois de sa carrière un top match. Ensuite, parce qu’il n’a pas pu être aidé par le VAR durant toute la deuxième période . Mais aussi et surtout parce qu’il a perdu le fil d’une rencontre plaisante et équilibrée, jusqu’à la 71e minute.

(...)