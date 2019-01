Le Standard a donc débuté 2019 par une remontada, sur la pelouse de Marbella. Lors d’une rencontre qui a mis en évidence plusieurs éléments encourageants.

Un fond de jeu intéressant malgré la fatigue. Si l’on excepte les 25 dernières minutes de la première mi-temps, on a vu un bon Standard, mardi soir. "Dans le jeu, je trouve qu’on a été très bien, résumait Michel Preud’homme lors de son analyse d’après-match. Les combinaisons et les sorties de balle étaient bonnes. On s’est créé des occasions. Le tout, face à une équipe qui a un budget de 100 millions, alors que le nôtre est de 30. Mais cette différence ne s’est pas vue dans le jeu collectif." À certains moments de la rencontre, les Rouches ont même été largement au-dessus de leur adversaire. Et ce, malgré une charge de travail importante depuis l’arrivée en Espagne. "On avait donné congé aux joueurs lundi après-midi et ce mardi matin, mais ce match démontre qu’ils supportent cette charge de travail." Chaque Standardman a pu jouer 45 minutes. Sauf Moussa Djenepo (blessé sans gravité et laissé au repos), Evangelos Patoulidis et Joachim Carcela, qui ne sont pas montés au jeu. Mehdi Carcela, lui, est le seul Liégeois à avoir joué 90 minutes. Et il a montré beaucoup d’envie. "On voulait la victoire, même en amical", insitait MPH.

(...)