"Nous souhaitons prolonger le prêt de Zinho d’un an. Le joueur est également enclin à rester une saison de plus avec nous. Il faut espérer que nous puissions trouver un accord avec l’Inter car je pense que ce serait bénéfique pour les trois parties."

En février dernier, Bruno Venanzi nous avait fait part des intentions du Standard quant à Zinho Vanheusden.

Le défenseur central, qui est nominé pour le titre de jeune de l’année, était prêté par l’Inter, où il est sous contrat jusqu’en 2022, pour un an et demi. À l’heure actuelle, la tendance serait toujours à la prolongation du prêt du Diablotin qui disputera, en juin, l’Euro U21. Mais du côté de l’Inter, on attend la fin de la compétition. Une chose est certaine, le club milanais serait davantage disposé à prolonger l’aventure liégeoise de son jeune talent si le Standard décrochait, d’ici le 19 mai, un ticket européen.

