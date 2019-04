Une brève aventure en Tunisie et un peu de repos. José Riga a vécu une saison 2018-19 plus légère qu’à l’habitude mais certainement pas moins intense. Son passage en Tunisie au Club Africain lui aura fait découvrir un autre contexte de travail et de compétition.

Expliquez la genèse de cette escapade en Tunisie…

"Je suis parti sur un coup de cœur. Je n’avais jamais travaillé au Maghreb et ça m’a tenté. Je n’ai pas trop calculé."

Avez-vous été surpris par les conditions de travail en Tunisie ?

"(...)