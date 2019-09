Après l’ovation reçue des 15 776 supporters présents jeudi dernier face à Guimaraes lors de sa montée au jeu, Zinho Vanheusden a vécu un autre grand moment dimanche dernier. Pour la réception d’Eupen, vu les absences d’Emond, de Mpoku et de Carcela, le défenseur central de 20 ans s’est aligné avec le brassard de capitaine. "Sclessin, c’est ma maison, je suis très fier d’avoir porté le brassard de capitaine. C’est un très grand honneur", précisait le Diablotin à l’issue de la rencontre.

De la fierté, il en était question dans la famille du défenseur central de 20 ans. Assis, comme à son habitude, dans les tribunes de Sclessin, Johan, son papa, a vécu ce moment de façon intense tout comme ce fut le cas lorsque son fils a reçu une ovation lors de sa montée au jeu en Europa League face à Guimaraes. "Les supporters ont compris les sacrifices consentis par Zinho pour revenir le plus tôt possible. Ils savent aussi que Zinho voulait, plus que tout, jouer pour le Standard, le club de son cœur. Zinho a été particulièrement touché par la réaction de ses supporters."





(...)