Deuxième dans la hiérarchie des gardiens, derrière Memo Ochoa, Jean-François Gillet (39 ans) va débuter les cours d’entraîneur avec un objectif : rester dans la structure du Standard après la fin de son contrat, en 2020.



Il ne les compte plus, tellement il y en eut. "Je joue depuis que j’ai 17 ans. Donc, ça doit faire 22 stages, multiplié par deux, 44… Cela fait beaucoup", sourit Jean-François Gillet, confortablement installé dans le lobby de l’hôtel Guadalpin Banus. "Le premier, c’était au Sart Tilman. On ne partait pas à l’étranger, à l’époque."

Vingt-deux ans plus tard, c’est à Marbella que le Standard a pris l’habitude de déposer ses quartiers. Et ce n’est pas parce qu’il a 39 ans que Jean-François Gillet ne se donne plus à l’entraînement. Lundi matin, on l’a vu effectuer plusieurs superbes arrêts du bout des doigts, sur des frappes puissantes de ses équipiers, lors d’une opposition. Impressionnant.

(...)