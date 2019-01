Pour la quatrième fois depuis son départ du Standard, Julien de Sart s'apprête à affronter ses anciennes couleurs. L'occasion de s'entretenir avec son papa Jean-François.

Cela fait bientôt trois ans que Julien de Sart a quitté son club formateur. Après des piges à Middlesbrough et Derby County en Angleterre, il est revenu en Belgique, évoluant la saison dernière sous les couleurs de Zulte Waregem avant de s'engager avec le voisin courtraisien l'été dernier. Une saison et demie durant laquelle le Waremmien a déjà retrouvé à trois reprises les Rouches, les battant deux fois avec Zulte (0-4 et 2-1) avant de s'incliner avec Courtrai (0-2). En prélude du match de ce samedi, Jean-François de Sart évoque le chemin parcouru par son fils.

Comment Julien aborde-t-il ces retrouvailles, qui deviennent régulières ?



(...)