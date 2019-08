Amoureux transis ou détracteurs invéterés du Standard, impossible de ne pas se retrouver sur l’émotion que charrie ce stade de Sclessin. Ce public, qui avait déserté le chaudron durant les années 90 et les vaches maigres, est revenu par la grâce de Lucien D’Onofrio et des deux titres de champion de Belgique. Qui, mine de rien le temps passe vite, remontent déjà à 2008 et 2009.

Une humeur de Jean-Marc Ghéraille.