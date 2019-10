Il est le joueur le plus régulier du Standard depuis le début de la saison. Sur son flanc gauche, Nicolas Gavory (24 ans) enchaîne les prestations réussies. Ce qui justifie les 3 millions d’euros dépensés par le club liégeois cet été pour s’attacher les services du défenseur français d’Utrecht. Où Gavory était très proche d’un Belge : le buteur Cyriel Dessers (24 ans). Et ce dernier n’est pas surpris par la réussite en rouge et blanc de son ancien équipier.

"La saison dernière, Nico s’illustrait déjà par