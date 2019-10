Si vous n’avez plus entendu parler de Hugo Cuypers depuis plus d’un an, c’est normal.

Après une saison canon en D2 grecque, à Ergotelis (22 matchs, 28 buts en 2018-2018), l’ancien du Standard et de Seraing a dû patienter un an sans jouer (il a été mis de côté suite à un transfert avorté à l’AEK Athènes) avant de signer à l’Olympiacos, séduit par ses qualités, l’été dernier.