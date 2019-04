Loin de débarquer en terres conquises, le Standard se déplace du moins sur un terrain qui lui a plutôt bien réussi dernièrement.

Si l’Antwerp s’était présenté à Sclessin il y a un mois comme la bête noire du Standard, les rôles s’inversent en même temps que le lieu d’action change. Au Bosuil, les Anversois ne sont ainsi plus parvenus à prendre la mesure des Liégeois depuis le siècle dernier et une victoire 3-0 acquise il y a tout juste vingt-deux ans face aux coéquipiers de Roberto Bisconti et Axel Lawarée.



(...)