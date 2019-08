Entre Gary Raboteur (36 ans) et Renaud Emond (27 ans), l’histoire d’amitié date de près d’une décennie. "On se connaît depuis novembre 2010, quand Renaud a intégré le noyau A de Virton, explique le médian français. Il venait de monter de l’équipe espoirs et nous, les nouveaux transferts de Paris, ne le connaissions pas. Mais j’ai rapidement constaté, comme pour Thomas Meunuer, un potentiel au-dessus de la moyenne (...)