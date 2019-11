Que s’est-il passé dans la camionnette du VAR dimanche dernier à Gand ? Une question à laquelle les dirigeants liégeois aimeraient obtenir une réponse. De son côté, le porte-parole de l’arbitrage belge et ancien arbitre international, Frank De Bleeckere, n’avait, ce lundi, lui non plus de réponse à fournir.

(...)