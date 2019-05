Le verbe est un peu plus saccadé qu’il y a quelques années. La démarche est un peu plus hésitante. La faute à une hémorragie cérébrale survenue en 2013 au Qatar, qui l’a contraint à mettre un terme à sa carrière d’entraîneur. Mais les idées, elles, sont toujours aussi claires.

À 64 ans, Eric Gerets passe aujourd’hui son temps entre sa ferme de Maasmechelen, la maison de Grâce-Hollogne qu’il partage avec sa nouvelle épouse, Virginie, mais aussi les hôpitaux. "Je viens de rentrer de quelques jours à Hanovre où j’ai fait des scanners", explique-t-il, au moment où son chien Snoopy lui saute sur les genoux alors qu’il s’assied à peine dans la salle à manger où il nous reçoit. "J’ai toujours des trucs dans ma tête. I l n’y a rien de nouveau, mais rien de plus grave non plus. Ce n’est pas le top. Mais ça va. Je peux encore aller à Sclessin. Le Standard, c’est ma vie. "

(...)