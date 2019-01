Il y a un an jour pour jour, Renaud Emond avait quitté Marbella, où le Standard était en stage sur un double sentiment. Le bonheur, d’abord, de retrouver son premier enfant, Ruben, né quelques jours plus tôt (l’attaquant était d’ailleurs arrivé en Espagne deux jours plus tard que ses équipiers à la suite de cet heureux événement). Mais aussi de la déception. Beaucoup de déception. Celle de se sentir loin du onze de base. À l’époque, Ricardo Sa Pinto ne lui avait même pas offert une minute de jeu lors de la rencontre amicale face à Düsseldorf : l’attaquant gaumais n’entrait pas dans les plans.

(...)