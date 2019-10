C’est sur la pointe des pieds mais résolument déterminé à y réussir que Samuel Bastien a effectué, à l’été 2018, son retour au Standard. "Je veux m’y faire un nom", déclarait-il.

La saison dernière, le médian défensif a patienté, dans l’ombre d’un Razvan Marin qui prenait toute la lumière. "On prépare Samuel pour la saison prochaine", assurait Michel Preud’homme.

Razvan Marin parti, Samuel Bastien a quitté l’ombre pour la lumière. Titularisé à 12 reprises (1 076 minutes de temps de jeu) cette saison, Bastien dépassera rapidement son temps de jeu total de l’exercice précédent (18 titularisations pour 1 477 minutes). Retour sur le début de saison tonitruant du Fernelmontois avec un ami qui le connaît extrêmement bien : un certain Eliaquim Mangala. " Sam ne doit pas oublier la saison dernière lorsqu’il jouait moins souvent. Cela peut encore arriver, c’est pourquoi il faut qu’il soit le plus consistant possible."

(...)