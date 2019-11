Arrivé à Sclessin, le 7 août, Noë Dussenne a rapidement fait connaissance avec la poisse. Après sa première apparition sous le maillot rouche à Saint-Trond, le défenseur central s’occasionnait une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, le 30 août, à l’entraînement.

Rapidement, l’indisponibilité était estimée, par les médecins du club, entre six mois et un an.

(...)