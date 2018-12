À vingt ans, il a remporté le plus beau trophée individuel de son pays : l’Aigle d’or.

Tout va très vite pour lui et, finalement, c’est assez logique au vu de son style de jeu. Sur la pelouse, Moussa Djenepo est devenu l’un des ailiers les plus redoutés du pays, avec des jambes capables de dribbler et d’accélérer en un claquement de doigt. Ce qui a fait de lui un élément important pour Michel Preud’homme, bien déterminé à le faire grandir.

(...)