On ne l’avait plus vu durant trois matchs. Mais cette période de repos lui a fait du bien, après quelques matchs un peu compliqués. Laissé sur le banc lors des rencontres face à l’Antwerp, Genk et Francfort, Mergim Vojvoda a retrouvé sa place et ses sensations au poste d’arrière droit à Bruges, où il a été excellent et a failli être décisif, et face à Waasland-Beveren. "Si je l’ai fait souffler, c’est pour deux raisons. La première, c’est parce que Collins Fai est toujours important pour moi, que ce soit à droite ou à gauche. La deuxième, c’est que Mergim a connu un petit creux après avoir beaucoup donné depuis le début de la saison", explique Michel Preud’homme, passé maître dans l’art de gérer un noyau.

(...)