Âgée de 13 ans, l'adolescente combine le football avec son autre passion : le canicross. Sans oublier de travailler assidûment pour l'école. Le tout avec brio.

Clémence Bartholomé est ce que l'on peut appeler un bourreau de travail. Adepte du football et de course au pied, cette étudiante au collège Saint-Louis de Liège enchaîne chaque semaine des journées entières de cours, trois entraînements, un match au Standard, une séance de course et des compétitions du canicross. Un fameux programme, qui a le don de lui réussir.

(...)