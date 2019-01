Standard Christian Luyindama: "Si le Real vient ? Je reste au Standard" Maxime Jacques

Christian Luyindama a changé cette saison. Il n’est plus seulement un défenseur costaud. Et ça lui plaît. "Le staff me donne beaucoup de confiance."



Cela a été compliqué, au début, d’assimiler les séances tactiques d’Emilio Ferrera ?



"Au début, je le trouvais ennuyant. C’était ‘ Christian ci, Christian ça’ . Mais j’ai compris qu’il faisait ça pour m’aider. Et je vois le résultat sur le terrain. Cela m’aide."



Vous aviez déjà été confronté à un tel niveau d’exigence ?



"Non, c’est la première fois que je vois ça. Au TP Mazembe, qui est un grand club d’Afrique, il y avait pas mal de coachs. On travaillait le positionnement, etc. Mais pas comme ici. Il y a une grosse différence… Tout est plus organisé. Quand la balle est sur la gauche, je sais où je dois exactement être positionné, quand descendre, quand m’aligner. Tout est une question d’équilibre."



Donc le monstre que vous étiez a changé ?



" (il sourit) Je suis toujours un monstre… mais avec l’intelligence en plus. (...)