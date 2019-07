42 %. Tel est le ratio des buts inscrits de la tête par les Liégeois sur l’ensemble de la préparation. Un pourcentage qui constitue l’un des principaux enseignements des cinq dernières semaines en bord de Meuse.

"L’an passé, on passait toujours par l’axe. Désormais, on a une autre arme : on peut finir par les flancs." Michel Preud’homme n’a pas manqué de souligner ce nouvel atout au sortir de l’ultime match amical contre Nice.





(...)