On est tous comme ça. On aime aller passer un week-end ensoleillé à la plage avant d’entamer une période un peu chargée au boulot, histoire de se décontracter avant les choses sérieuses. Le Standard aussi.

Avant le programme dantesque qui les attend, les Rouches ont parfaitement profité de leur déplacement à Ostende pour faire le plein de confiance en ce week-end de reprise post-trêve internationale. Il faut dire que ce n’est pas la première fois que l’ai de la mer réussit bien aux Liégeois, qui se sont imposés à la Côte lors de leurs quatre derniers déplacements (dont celui, inoubliable, de fin de phase classique il y a un an et demi, qui avait permis d’arracher les PO1 in extremis).

(...)