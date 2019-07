Sept matchs amicaux, trois victoires, trois partages et une défaite. La préparation du Standard a été positive dans son ensemble. Entre l’intégration des nouveaux joueurs, une préparation physique conséquente et les tests de différents systèmes de jeu, Michel Preud’homme et ses joueurs n’ont pas chômé.

Ce qui a permis au coach liégeois de tirer de nombreux enseignements à quelques jours de la reprise. Lesquels ? La DH tente de se mettre à la place de MPH au moment d’établir, pourcentages à l’appui, le onze de base qui pourrait débuter la saison sur la pelouse du Cercle de Bruges, samedi soir (18 h).

(...)