Depuis plusieurs mois, il se fait rare dans les médias. Et c’est un choix assumé. "D’une part, l’interview n’est pas un exercice que j’adore. Et d’autre part, j’ai foi en mon équipe et en Alexandre Grosjean, notre directeur général, qui s’occupe de la gestion quotidienne. Parler à la presse fait partie de son rôle… mais je sais qu’il est aussi important que je m’exprime de temps à autre."

Bruno Venanzi a choisi ce mardi. Cela devrait être la seule fois de la saison. Pour l’occasion, il a réuni une partie de la presse dans les loges de Sclessin pour débattre de tous les sujets chauds, dans son costume de président du Standard. Un rôle dans lequel il prend de l’ampleur, n’hésitant pas à émettre des avis tranchés. La preuve.

Bruno Venanzi, difficile de ne pas débuter en vous parlant de la Beneleague. Quelle est la position du Standard sur ce sujet ?

"Le Standard est attentiste. On veut être dans les discussions, savoir s’il se passe quelque chose, quels seront les enjeux techniques et financiers. Mais je dois bien avouer qu’à court terme, je pense que ce projet n’est pas réalisable."

