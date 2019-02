Quelques heures après avoir entériné les départs de Christian Luyindama, d’Uche Agbo ainsi que l’arrivée sous la forme d’un prêt d’un an et demi d’Alen Halilovic, Bruno Venanzi a reçu La DH à Sclessin pour un entretien exclusif. Le président du Standard dresse, à chaud, le bilan d’un mercato qui s’est emballé dans sa dernière journée. Bruno Venanzi répond ainsi aux critiques dont il a fait l’objet suite au départ de Luyindama.

Bruno Venanzi, comment expliquez-vous le départ de Christian Luyindama lors du dernier jour du mercato ?

"Avec le staff sportif et Olivier Renard, on a une méthodologie qui consiste à déterminer, ensemble, pour chaque joueur et en fonction des possibilités de remplacement en interne, des qualités du joueur et d’autres critères, une fourchette de prix qui évolue au fil de l’année. Nous le faisons tous les mois. Le prix fluctuera donc en fonction de la présence, ou non, de solution de replis dans le vestiaire. Dans le cas de Luyindama, un autre facteur était à prendre en compte: le choix du joueur. Face à une offre, certains vont dire qu’ils veulent encore rester au Standard, ce qu’il a d’ailleurs déclaré il y a deux semaines. Mais aujourd’hui, les joueurs débutent souvent les discussions avant même que la négociation entre clubs ne commence. Pour Luyindama, nous avons tous pris la décision, en concertation avec le staff et l’ensemble de la direction, de le laisser partir."

Quand cette décision a-t-elle été prise ?

(...)