Arrivé sur la pointe des pieds à Sclessin en provenance de Waasland-Beveren, Aleksandar Boljevic entend bien s’imposer au Standard. Le Monténégrin est conscient du pas en avant qu’il vient d’effectuer dans une carrière pour le moins atypique pour ce précoce du ballon rond qui, à 23 ans, a déjà sept ans de professionalisme derrière lui depuis ses débuts à 16 ans au FK Zeta Golubovac.

À l’époque, en 2012, l’ailier droit participe à toute la campagne qualificative pour l’Europa League de son club et se fait remarquer par le PSV. "On rencontrait les Néerlandais où évoluaient encore Mertens, Lens, Depay ou encore Van Bommel. C’était la toute belle équipe du PSV et on l’avait senti passer avec une défaite 0-5 (le retour sera rude avec un cinglant 9-0)."

Mais ce soir-là, Boljevic avait su se montrer à son avantage. "Après le match, l’entraîneur batave, Dick Advocaat, avait dit qu’il fallait (...)