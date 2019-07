Le Standard a attendu la fin de match pour s'imposer au Cercle de Bruges. Emond et Limbombe ont inscrit les buts des Rouches. Voici les notes attribuées aux joueurs par notre spécialiste.

BODARD 8 (HOMME DU MATCH). Tous les regards étaient tournés vers lui. À 21 ans, deux ans après ses débuts, Arnaud Bodart, flanqué d’un nom qui veut dire pression, a plus que répondu à l’attente à Bruges. Calme, serein comme s’il avait déjà 50 matchs de Pro League dans les jambes, il a maintenu les siens dans la rencontre avec deux interventions décisives devant Saadi et Taravel. Dans le jeu aérien, il s’est également imposé en maître. Bodart a réussi sa rentrée.

VOJVODA 5. [...]

(...)