"Avec vous, quand on gagne, c’est exceptionnel et quand on perd, c’est un échec. Donc la seule solution pour ne pas recevoir de tiques, c’est de faire un bon résultat."

Ces mots signés Michel Preud’homme en début de conférence de presse mercredi soir, en prélude de Francfort-Standard, visaient ce qu’il estime être un manque de nuance de la presse dans les analyses d’après-match. Pourtant, un match, ce n’est pas toujours tout noir ou tout blanc (les couleurs principales de Francfort). La rencontre de jeudi face à l’Eintracht en est la preuve.

(...)