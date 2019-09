Ils ne font plus partie du vestiaire professionnel du Standard. Ils ne s’entraînent plus en même temps que leurs équipiers, avec qui ils n’ont plus de contact. Et ils ne seront pas en mesure de disputer la moindre minute avant le 1er janvier. Eux, ce sont Luis Pedro Cavanda, Sébastien Pocognoli et Orlando Sa. Les trois joueurs, qui n’ont été inscrits ni sur la liste belge, ni sur la liste européenne du Standard (publiée ce jeudi) ont été versés dans une sorte de noyau A’. Qui ressemble plutôt au noyau de la déprime puisque les joueurs ont clairement été mis de côté par le club.

(...)